Brief Ole wordt beloond door politie, ritje met zwaailichten en sirene

GEMERT - De 10-jarige Ole uit Gemert had donderdag een topdag. Tot zijn verrassing stond jeugdagent Niels Kanters aan de voordeur. Niet om hem op te pakken, maar om Ole kennis te laten maken met het politievak. Want Ole had eerder een ‘sollicitatiebrief’ bij het politiebureau in zijn woonplaats afgeleverd.

Kanters trakteerde hem snel op een bezoekje, toverde een politiepet en steekvest tevoorschijn, waarna Ole een rondje in de politieauto mocht maken. Een ritje met zwaailichten en sirene.

Ole nam het tamelijk nuchter op. “De grootste verrassing van mijn leven? Nee, ik denk wel van het jaar. Het kan altijd nog beter”, reageert hij laconiek.



