Herold moet zich inhouden in Expeditie Robinson: 'Een beetje slim zijn is ook belangrijk'

MANILLA - De avonturen van Herold Dat uit Asten en de drie andere onbekende deelnemers aan Expeditie Robinson 2017 zijn de komende maanden te volgen op RTL5. De vier kwamen in de eerste aflevering van donderdagavond aan op hun eigen onbewoonde Filipijnse eiland. Ze hebben nog geen idee wat hen te wachten staat.

Ooit begonnen als programma met onbekende Nederlanders en Vlamingen, werd uiteindelijk gekozen voor alleen BN'ers. Voor het eerst sinds jaren konden zich nu weer onbekende kandidaten aanmelden. Een lange selectieprocedure volgde, die uiteindelijk vier deelnemers opleverde.



Herold moet het op het Robinsoneiland zien te rooien met Carlos, Imke en Marlé. Samen gingen ze meteen aan de slag om een hut te bouwen. Het viel Carlos meteen al op dat Herold daarbij de neiging had om de leiding in handen te nemen.



Oude valkuil

De Brabantse ex-militair moest erkennen dat dat misschien niet zo handig was: "Je trapt zo in je oude valkuil als voormalig leidinggevende bij defensie. Ik moest mijn plekje nog vinden. Dat vind ik wel lastig, maar het is een spel en een beetje slim zijn is ook wel belangrijk." Van Herold mogen we dus nog de nodige tactische afwegingen verwachten.



Ondertussen vragen de vier zich af wat hen te wachten staat. Krijgen ze binnenkort al de eerste BN'er als eilandgenoot of moeten ze elkaar uitschakelen totdat de winnaar door mag naar het BN-eiland?