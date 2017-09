Ramkraak op kledingwinkel Schijndel, ravage is groot

SCHIJNDEL - In de nacht van donderdag op vrijdag is een ramkraak gepleegd op kledingwinkel Vousten Mode aan de Hoofstraat in Schijndel. Volgens een getuige werd de gevel rond kwart voor twee geramd met een auto.

De klap zorgde voor een flinke ravage. De auto verloor verschillende onderdelen. De daders gingen er onder meer met jassen vandoor.