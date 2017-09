Weer reclamezuil vernield in Tilburg

TILBURG - Op de Ringbaan-Oost ter hoogte van de Gelrebaan in Tilburg is in de nacht van donderdag op vrijdag weer een reclamebord vernield. Dit gebeurde tussen kwart voor twee en halfdrie.

In deze zomer heeft reclamebureau RBL al meer dan honderd keer aangifte gedaan van het vernielen van reclameborden. Het bedrijf vermoedt dat de borden kapot worden geschoten.



Volgens het bedrijf is op camerabeelden te zien hoe een auto vaart mindert bij één van de reclamezuilen, waarna het glas kapot springt. "Alleen is er nooit een kogel gevonden", volgens directeur Jerry Ramaekers.



Wraakactie

Waarom de zuilen van RBL al zo vaak doelwit zijn geweest van vandalen is niet bekend. "We dachten op het begin aan een wraakactie, maar daar is geen logische aanleiding voor", vertelde Ramaekers donderdag. "Het zit ook niet in de persoonlijke sfeer bij één van onze medewerkers, dus dit moet wel iemand zijn die een kick krijgt van deze vernielingen."



De schade bedraagt al meer dan 35.000 euro.