Waalwijk doneert 47.000 euro aan Sint Maarten: 1 euro per inwoner

WAALWIJK - Waalwijk doneert één euro per inwoner van de gemeente aan Sint Maarten. Dat komt neer op 47.000 euro. Het Caribische eiland werd afgelopen woensdag verwoest door orkaan Irma.

Yvette IJpelaar van Lijst IJpelaar kwam op het idee. "Als je ziet hoe verloren mensen erbij lopen, dan moet je gewoon iets doen", vertelt het aangeslagen raadslid in het ochtendprogramma Wakker! bij Omroep Brabant.



IJpelaar heeft zelf nog familie op het eiland. Communicatie met haar familie heeft ze nauwelijks, want er is geen stroom meer. Wel weet ze dat het goed met hen gaat. "Maar het gaat niet alleen om mijn familie, het gaat om iedereen daar."



Doden

Op het Nederlandse deel van Sint Maarten is zeker één dode gevallen en meerdere mensen raakten gewond. Op de Nederlandse eilanden Saba en Sint-Eustatius, waar Irma ook overheen raasde, zijn voor zover bekend geen slachtoffers. De noodhulp komt langzaamaan op gang.



