Vincent Janssen naar Turkse competitie

LONDEN - Vincent Janssen verlaat Tottenham Hotspur. De aanvaller uit Oss maakt dit voetbalseizoen af bij de Turkse topclub Fenerbahce. Dat meldt Voetbal International.

Janssen brak twee jaar geleden door bij AZ. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau in Nederland maakte hij grote indruk met zijn vele doelpunten. Daarmee verdiende Janssen een transfer naar de Premier League.



