Vijftien gokkasten opengebroken bij Fair Play Casino in Uden

UDEN - Dieven hebben donderdagnacht flink huisgehouden in het Fair Play Casino in Uden. Ze hebben zeker vijftien gokkasten opengebroken, laat de politie weten. Het is niet duidelijk hoeveel geld er precies uit de automaten is gehaald. “Maar dit loopt in de duizenden euro’s.”

Even na half vijf kwamen de dieven het casino aan het Lieve Vrouwenplein binnen door meerdere rolluiken en een ruit te slopen. De dieven gingen er op de fiets vandoor.



Grote hamer

De politie denkt dat er minimaal drie personen bij de inbraak betrokken waren. “Eén van de daders had een grote hamer of moker bij zich”, laat de politie weten.



De politie doet vrijdag onderzoek in het casino en in de buurt.