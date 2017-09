Verdachte (16) van moord op Savannah voor het eerst voor de rechter

UTRECHT - De 16-jarige jongen uit Den Bosch die vastzit wegens de dood van het 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten staat vrijdag voor het eerst voor de rechter. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, het gaat om een pro-formazitting.

In de zaak zal de stand van het onderzoek worden besproken en wordt bepaald of de verdachte langer in voorarrest moet blijven zitten. Eerder onderzoek naar het internetverkeer van de verdachte leverde meer bewijs op. Na dat onderzoek is de verdachte moord in plaats van doodslag ten laste gelegd.



Dood Savannah

Savannah werd op 1 juni als vermist opgegeven. Haar lichaam werd drie dagen later gevonden in het water bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. De aanhouding van de verdachte volgde vier dagen later.



Savannah en de verdachte zouden elkaar kennen via sociale media. Op de dag van haar verdwijning had het tweetal afgesproken. Ze zijn op camerabeelden te zien. Volgens de verdachte zaten ze samen op het gras toen Savannah opeens wegliep.



Later is bij hem thuis de sleutel van Savannah’s fiets gevonden. De fiets zelf werd gevonden op vijf kilometer van de plaats waar haar lichaam is aangetroffen.