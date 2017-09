Boek van Biesboschboswachter Thomas van der Es ruikt naar bevergeil

WERKENDAM - Over de Biesbosch zijn de afgelopen decennia al honderden vooral historische boeken verschenen. Een nieuw boek dat gaat over de toekomst en de natuurontwikkeling in het gebied, verschijnt tegen het eind van deze maand en is geschreven door de populaire boswachter Thomas van der Es. Zijn eerste boek heet: De Nieuwe Biesbosch. Heel speciaal is dat in het boek ook een geurspoor van de bever is verwerkt. Wie goed snuffelt zal de geur van bevergeil ruiken.

“Bevergeil is een geurspoor dat bevers achterlaten bij tunneltjes en doorgangen waar ze veel gebruik van maken”, vertelt Thomas van der Es. “Als je met je nagel krabt bij het plaatje van een bever in het boek dan ruik je bevergeil.” De geur van bevergeil laat zich volgens de boswachter het best omschrijven als een combinatie van schoensmeer en een ziekenhuis lucht.



Tekeningen

In het boek zijn informatieve blokjes met feiten te vinden over de nieuwe natuur in de Noordwaard, maar ook mooie opengewerkte tekeningen van de flora en fauna. “De tekeningen zijn gemaakt door Stef de Ridder uit Zevenbergen. We hebben elkaar in 2015 leren kennen en ik was onder de indruk van zijn werk.”



Terugkeer van het edelhert

In zijn eerste boek blikt Van der Es ook vooruit naar de toekomst. In het hoofdstuk ‘droomlijst dieren’ somt hij een lijst van dieren op die hopelijk in de toekomst terugkeren in de Biesbosch. “Dan gaat het over de terugkeer van de zalm, de otter en misschien in de verre toekomst ook de terugkeer van het edelhert.”



Het boek De Nieuwe Biesbosch wordt donderdag 21 september gepresenteerd in het Biesboschmuseum