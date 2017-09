'Qua basis heeft 'ie goud in handen', Sjoerd Marijne wil met Indiase mannen naar Spelen

ROSMALEN - Sjoerd Marijne uit Rosmalen is aangesteld als bondscoach van het Indiase mannenhockeyteam. Hij werkte al in India, als bondscoach van het nationale vrouwenteam.

Marijne volgt als bondscoach van de Indiase mannen landgenoot Roelant Oltmans op. Hij heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2020. Marijne wordt als bondscoch van de Indiase vrouwen opgevolgd door Harendra Singh.



"Ik vind het best wel raar dat Oltmans eruit moest bij India", vertelt international Glenn Schuurman uit Boxtel. "India presteerde een jaar jaar geleden nog erg wisselvallig, maar nu zijn ze best stabiel. We hebben twee keer tegen hen geoefend voor het EK en wij gingen er best kansloos vanaf. De Indiase mannen zijn explosief en super technisch. Je moet als coach alleen zorgen dat er wat structuur in komt."



Volgens Schuurman is dit dan ook een ideaal instapmoment voor Marijne. "Qua basis heeft 'ie goud in handen. Zijn taak wordt om er structuur i te krijgen."



De Boxtelaar legt uit: "India is aanvallend erg sterk, maar bij een tegendoelpunt of als het niet loopt zoals ze willen, gooien ze de winkel open. Dan wijken ze af van hun gameplan. Als ze zo gedisciplineerd zouden zijn als Duitsland, komen ze een heel eind."



Loopbaan

Marijne maakte in 2004 indruk door Tilburg naar de hoofdklasse te leiden en daarin verrassend goed te presteren. Daarmee verdiende hij een transfer naar het grote Amsterdam. na drie jaar keerde hij terug in Brabant, bij het Eindhovense Oranje Zwart en HC Den Bosch.