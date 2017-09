CV-ketel ontploft in hotel Halsteren, monteur gewond

HALSTEREN - In hotel De Ram aan de Steenbergseweg in Halsteren is vrijdagochtend een cv-ketel ontploft. Dat gebeurde toen een monteur aan het apparaat aan het werk was. Hij raakte gewond. Dat meldt de politie.

Volgens een woordvoerster is het slachtoffer zelf onder een douche gaan staan om zijn verwondingen te koelen.



Traumahelikopter

Meerdere hulpdiensten waaronder een traumahelikopter zijn opgeroepen eerste hulp te verlenen.



Meer informatie volgt.