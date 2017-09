Wandelopa's Frans en Peter liepen ruim 1100 kilometer met maar één rustdag

OIRSCHOT - Ze worden de wandelopa's genoemd, maar ze lopen er zeker niet bij als twee oude mannetjes. Frans Jonkers (66) en Peter van der Meer (66) lopen van Oostenrijk naar Loon op Zand. Vrijdag was het einde van de tocht in zicht.

"Het gaat perfect met de beentjes", vertel Peter. "Het is fantastisch gegaan, geen centjes pijn. Alleen de tas werd wel een beetje zwaar op den duur." De heren liepen zes weken lang met een rugzak van veertien kilo.



Begin augustus gingen de vrienden van start in het Oostenrijkste Grossglockner. Ruim 1100 kilometer later zijn ze aangekomen in Oirschot. Vrijdag lopen ze naar Moergestel en zaterdag is de laatste etappe naar het thuisfront van Frans: Loon op Zand.De heren lopen na zes weken nog steeds als twee jonge hindes. Elke dag liepen ze ruim dertig kilometer. In die zes weken hielden ze maar één dag rust:"Hoe je dat volhoudt? Gewoon voetje voor voetje hè", zegt Frans heel nuchter. "Voor ons allebei is het geen probleem geweest. We hebben geen blessures gehad."De tocht maakten ze om geld op te halen voor Gijsje Eigenwijsje. Die stichting zorgt er met vakantiehuisjes voor dat zieke kinderen en hun familie er een paar dagen tussen uit kunnen. Tot nu toe is ruim drieduizend euro gedoneerd.Na zaterdag krijgen de beentjes eindelijk rust. De topfitte heren worden feestelijk binnengehaald bij het Land van Kleef in Loon op Zand. "We hebben het niet alleen gedaan", vertelt Peter. "De steun en organisatie van het thuisfront was erg belangrijk."