Verstekelingen ontdekt in vrachtwagen in Eindhoven

EINDHOVEN - In een vrachtwagen van Bemotrans Freight Forwarding op het terrein van DAF Trucks in Eindhoven zijn vrijdagochtend vijf verstekelingen ontdekt. Waar de vijf vandaan komen, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van het bedrijf uit Oirschot denkt dat de verstekelingen zijn ontdekt bij het openen van de trailer. Het is onduidelijk hoe het vijftal zich in de vrachtwagen kon verstoppen.



Nagekeken

De verstekelingen zijn nagekeken door ambulancepersoneel en bedrijfshulpverleners van DAF.



De politie is gewaarschuwd.