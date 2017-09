Ernstig mishandelde vrouw (78) aanspreekbaar, politie doet extra onderzoek naar overval

BLADEL - De 78-jarige vrouw die donderdagochtend ernstig gewond raakte bij een overval in haar huis in Bladel is aanspreekbaar. Volgens de politie gaat het ietsje beter met haar en is er een eerste gesprek met haar gevoerd. Ze ligt nog wel in het ziekenhuis.

Bij de overval in haar huis aan de Rondweg is ze mishandeld en ernstig gewond geraakt. Mogelijk lag ze urenlang in haar woning. Voor de politie is het nog niet duidelijk hoe laat de overval plaatsvond. Wel is duidelijk dat de overval door minimaal twee daders is gepleegd.



Aanvullend onderzoek

Vrijdagmiddag wordt aanvullend onderzoek gedaan in het huis van de vrouw. “Daarnaast hebben we uitgebreid gesproken met mensen in de buurt”, vertelt een politiewoordvoerder. Hijbenadrukt dat de politie afhankelijk is van informatie van mensen die iets meer weten. “Het loopt nog niet echt storm met de tips, dus die oproep blijft staan.”



De politie neemt de zaak hoog op en is een groot onderzoek gestart. Er zijn twintig mensen op de zaak gezet. Rechercheurs hebben met speurhonden onderzoek gedaan en met een politiehelikopter zijn er beelden vanuit de lucht gemaakt.De vrouw woont in een aanleunwoning in een ouderencomplex. Het gaat volgens een woordvoerder van zorgorganisatie RSZK Kempenland om een dame die volledig zelfstandig woont.