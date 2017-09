Politiek steunt korting op subsidie Philharmonie Zuidnederland

DEN BOSCH - De korting op de Brabantse subsidie van de Philharmonie Zuidnederland lijkt politiek een gelopen race. Bij een vergadering op het provinciehuis vrijdagmorgen voerden maar twee partijen oppositie tegen het plan: GroenLinks en het CDA. Samen komen ze niet aan de meerderheid die nodig is om cultuur-gedeputeerde Henri Swinkels terug te fluiten.

Gedeputeerde Staten willen de subsidie voor de Philharmonie vastzetten op anderhalf miljoen euro per jaar. Dat is een half miljoen minder dan waar het orkest op had gerekend. Met dat half miljoen moet er in Brabant een fonds komen voor 'symfonische vernieuwing'. De regels daarvoor zijn nog onduidelijk.



Orkest heeft bezwaar aangetekend

Volgende week gaat Swinkels met een aantal Brabantse instellingen aan tafel om hier verder over te praten.



Het besluit van Gedeputeerde Staten bleek vrijdagmorgen genoeg politieke steun te krijgen. Het orkest heeft nog wel formeel bezwaar aangetekend. Dat bezwaar komt waarschijnlijk in oktober aan de orde in een onafhankelijke commissie.



'Aanpassing moet kunnen'

Het orkest is nog steeds boos over de koers van de provincie. Swinkels zei vrijdagmorgen dat de korting van een half miljoen vier procent is van de totale begroting van twaalf miljoen euro van het orkest. "Zo'n aanpassing moet kunnen bij de grootste culturele instellling van de provincie", voegde hij daar aan toe.



De Philharmonie Zuidnederland ontstond vijf jaar geleden door een afgedwongen fusie tussen Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest. Sindsdien hebben beide provincies het nieuwe orkest financieel met miljoenenbedragen gesteund.