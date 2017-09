'Een kerstboom kun je niet vroeg genoeg zetten', zaterdag al te krijgen bij supermarkt Spar

WAALWIJK - Bij supermarkt Spar kun je aanstaande zaterdag al aan een kerstboom komen. Ja, je leest het goed: kerstboom. "Nee, het is geen grap", bezweert Xandra Eikemans van het hoofdkantoor in Waalwijk.

Als je in augustus al pepernoten kan krijgen, dan moet je in september toch ook een kerstboom kunnen krijgen, was de gedachte van het supermarktketen. "De kerstboom kun je niet vroeg genoeg in je huis zetten", vindt het bedrijf.



Dus zijn vanaf zaterdag in alle Spar-supermarkten kerstbomen te krijgen. "Maar het aanbod is wel beperkt", waarschuwt Eikemans. "Op is ook echt op." De liefhebber moet er vroeg bij zijn. Het gaat overigens om bomen die gratis worden uitgedeeld.



Haalt 'ie kerst wel?

En heb je er eentje, gaat die boom de kerst wel halen? "Als je 'm goed verzorgt wel!", lacht Eikemans. Bij haar op kantoor zijn ze er al klaar voor. "Hier zijn sommige kerstbomen al versierd, hoor!"