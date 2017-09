Oliespoor op A4 zorgt voor kettingbotsing, weg weer open

LEPELSTRAAT - Een oliespoor op de A4 tussen knooppunt Hellegatsplein en knooppunt Zoomland heeft vrijdag voor meerdere ongelukken op de snelweg gezorgd. Volgens de ANWB was het spoor bijna twintig kilometer lang.

Rond kwart voor twee gebeurde er een kettingbotsing met zeker vijf personenauto's bij Lepelstraat.



Gewonden

Drie ambulances kwamen ter plekke voor behandeling van de gewonden. De voertuigen zijn flink beschadigd.



Tussen Steenbergen en afrit Tholen was de weg tijdelijk dicht. De file liep op tot vier kilometer. Verkeer van Rotterdam richting Bergen op Zoom werd omgeleid via de A15, A16 en A17. Rond drie uur was de weg weer vrij.