No Surrender-leden ontkennen ontvoering bij de IKEA: 'We gingen gewoon een ijsje eten'

BREDA - Een gijzeling en ontvoering op een woensdagmiddag voor de IKEA in Breda. Vier man tegen één. Winkelend publiek vlucht. Heftig, zo bleek ook al uit bewakingsbeelden van Bureau Brabant deze zomer. Vrijdag kwamen de verdachten voor het eerst voor de rechtbank. Een ontvoering!? Welnee, was de boodschap uit het beklaagdenbankje.

Vier verdachten staan terecht. Mannen uit Axel, Hulst, Rotterdam en Den Haag, leden van motorclub No Surrender. Ze reden op 21 september 2016 naar de parkeerplaats van de IKEA in Breda. Voor een afspraak met John, de toenmalige president van No Surrender in Breda. Maar alles loopt uit de hand.



Schreeuwen en duwen

Volgens een van hun advocaten begon het slachtoffer 'ineens te schreeuwen en te duwen'. Het ging heen en weer en toen reageerde iedereen, is het verhaal.



Ooggetuigen bellen 112: "Er wordt hier net een man door vier anderen in elkaar geslagen en ze nemen 'm mee", citeert de officier van justitie uit het dossier.



Met noodgang weg

Op weg naar de auto roept een van de verdachten nog naar een omstander: "Je mag de politie niet bellen!" Op bewakingsbeelden is te zien dat het slachtoffer achter in zijn eigen auto stapt, samen met de andere mannen. Niks bijzonders zeggen de advocaten. Maar volgens de officier is dat een aanwijzing dat hij tegen zijn wil mee ging. De auto rijdt daarna met een noodgang weg van de woonboulevard.



Opvallend is ook dat er met de telefoon van het het slachtoffer naar huis wordt gebeld. Volgens de advocaten het bewijs dat John vrij was om te doen wat hij wilde. "Het zal toch niet zo zijn dat hij naar huis belt om te vertellen: schat, ik ben wat later want ik word ontvoerd!" Volgens de officier van justitie is het nog maar de vraag of hij zelf belde, want er werd op dat moment niet getapt.



Bad-standing?

Die telefoontap is er die woensdagavond wel. Er komt dan een sms binnen: Johhny is niet langer onze president staat er in de tekstboodschap die bij meerdere mobieltjes op het schermpje verschijnt.



"Een bad-standing kan ik wel bijna concluderen", merkt de officier van justitie op tijdens de zitting. Een bad-standing is een interne strafmaatregel binnen motorclubs.



Zichtbare wonden maar John zwijgt

Ze vertelt dat agenten kort na middernacht John thuis opzoeken en dan zien dat hij verwondingen heeft in zijn gezicht.



Tot op de dag van vandaag weigert hij een verklaring af te leggen over de gebeurtenissen. Binnenkort doet het OM weer een poging hem te spreken, in zijn cel. Want ex-president John is een van de mensen die vast zit voor de mislukte overval op een geldloper in Zundert, op 28 juli.



Klappen en schoppen

Op de zitting vrijdag is het duidelijk dat de verdachten moeilijk onder de mishandeling uit komen. De bewakingsbeelden zijn belastend. Een van de advocaten draait er ook niet omheen: "Hij heeft meneer mishandeld en dat zal hij bekennen." Een collega vult aan: "Wat klappen en schoppen inderdaad, maar hij was niet bewusteloos en er waren geen wapens."



De boodschap van de verdediging op deze dag is eengezind: er was helemaal geen ontvoering, geen gijzeling. "Ze zijn naar Rijsbergen gegaan, gingen gewoon een ijsje eten," legt een van de advocaten uit. En alles draaide om een 'privé-probleem.'



Mannen blijven in de cel

Een verzoek om alle verdachten vrij te laten, vond geen gehoor. De rechtbank ziet te veel bezwaren. Bovendien is een van de vier mannen ook verdachte in de geruchtmakende zaak van het mishandelde clublid in Bergen op Zoom, in mei 2016. De behandeling van de zaak is uitgesteld tot 27 november.