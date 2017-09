Zware avondspits verwacht door vele regenbuien

EINDHOVEN - Het verkeer in Brabant moet vrijdagmiddag rekening houden met veel files op de snelwegen. Vanwege de regen verwacht de VerkeersInformatieDienst een zware avondspits.

"Het zal heel druk worden", zegt Bas van de Beek, van de VID. "Het regent al in een groot deel van de provincie en je ziet dat er nog veel meer regen aankomt. Ook met pittige buien." Volgens hem gaat het verkeer erg last krijgen van de vele regenbuien.



De wegen rond Tilburg en Breda lopen in de middag al vol. "Op vrijdag staan er over het algemeen veel minder files. Nu zie je dat er op plekken al veel vast staat. Waar normaal op dit tijdstip een file van 3 kilometer staat, zie je nu files van 5 tot 10 kilometer", legt hij uit. De files zullen volgens hem voorlopig ook niet oplossen.



Naast de regen heeft verkeer op de A4 richting Antwerpen last van een kilometers lang oliespoor. De weg is dicht tussen Steenbergen en afrit Tholen.