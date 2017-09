'Voetbal maakte me negatief', hoe Robert Maaskant weer lekker in zijn vel kwam te zitten

BREDA - Robert Maaskant heeft een bedrijf in de arm genomen om te voorkomen dat hij verzuurde. "Ik moest een gedragsverandering ondergaan. Van nature ben ik een positief mens, maar ik merkte dat ik heel negatief was geworden."

Maaskant zegt dit naar aanleiding van de opening van een vestiging van het bedrijf Top Life in Breda. Hij adviseerde dit zelf aan het gezondheidscentrum in Biezenmortel. Top Life, dat bijvoorbeeld ook zanger Lionel Richie begeleidt, hielp Maaskant in een lastige periode. Het bedrijf begeleidt professionals die veel met stress te maken krijgen.



Top Life mag daarom werknemers van politie, bijvoorbeeld de arrestatieteams, en het leger tot de klantenkring rekenen. Maar ook topsporters en artiesten behoren tot de clientèle.Robert Maaskant, oud-trainer van onder meer NAC, Willem II, FC Groningen en Wislwa Krakow, maakte ook kennis met het bedrijf van Mieke Roovers en Ruud Westerkamp. Mede omdat hij eind mei 2015 bij NAC Breda was ontslagen. "Nee, ik had geen burn-out. Wat Top Life doet is juist zaken oplossen voordat je een burn-out krijgt. Dankzij trainingen ben ik weer terug bij het positieve.""Het gaat eerst om bewustworden en herkenning", vervolgt Maaskant, die nog wel als voetbalanalyticus werkt. "Daarna krijg je fysieke en mentale training. Fysiek kan dat door de Chinese vechtkunsten Tai Chi of Kung Fu te beoefenen. Mentaal volg je een speciaal programma.""Ik was zo onder de indruk van Top Life dat ik ze naar Breda heb gehaald, want hier hebben vele mensen vandaag de dag behoefte aan. En het is helemaal niet zweverig. Het gaat om het verbeteren van je mindset door voeding en levenstijl." Maaskant opent zelf de nieuwe vestiging. Zaterdagmiddag is hij vanaf één uur aanwezig op de open dag om tekst en uitleg te geven in het Futuredome aan de Kloosterstraat in Breda.