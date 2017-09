Duiker overleden nadat hij in kritieke toestand uit het water werd gehaald

DRIEL - Een duiker uit de gemeente Gemert-Bakel is vrijdagmiddag omgekomen tijdens zijn werk bij een stuwcomplex in het Gelderse Driel. De 34-jarige man was voor Rijkswaterstaat bezig met het vervangen van schuiven in de sluis.

De man moest voor de werkzaamheden onder water. Toen hij bezig was, kon er op een gegeven moment geen contact meer met hem worden gemaakt. Dit meldt Omroep Gelderland.



Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen om de duiker te zoeken. Zo zochten collega’s het water bij de stuw af. Na ruim een uur werd hij in kritieke toestand uit het water gehaald. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.



De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie, doet onderzoek naar het ongeval.