Twee kinderen en volwassene gewond bij botsing in Oeffelt

OEFFELT - Op de Hapseweg in Oeffelt zijn vrijdagmiddag twee auto’s tegen elkaar gebotst. Volgens een getuige zijn er twee kinderen en een volwassene gewond geraakt. Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk is een van de kindjes met de hoofd tegen de voorruit terechtgekomen. Het is niet bekend wat voor soort verwondingen het andere kind heeft. De bestuurder van deze auto is voor zover bekend niet gewond geraakt.



De volwassene die wel gewond raakte, zat in de andere auto.