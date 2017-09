'Sinds ik hem ken ben ik 30 kilo aangekomen', Dennis over zijn Rik uit Heel Holland Bakt

TILBURG - Thuisbakker Rik van Doornmalen uit Tilburg is zondag weer te zien in Heel Holland Bakt. Zijn grote passie is koken en bakken. Dat beaamt ook zijn man Dennis van de Graaf. “Sinds ik hem ken, ben ik 30 kilo aangekomen! Zijn taarten zijn zalig. En zijn lasagne en zijn pizza’s. Eigenlijk is alles lekker wat hij maakt. Rik kan uren in de keuken staan. Ik ben een gezegend mens.”

Truffels, ganache en getempereerde chocolade. Het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt ging zondag van start en miljoenen mensen zagen hoe Rik zijn chocoladezoenen verprutste. In het normale leven verkoopt Rik pennen.



Tot laat heeft Rik in de keuken gestaan om lekkere spritsen met room en aardbeien te bakken. En dat is niet makkelijk. “Want het beslag moet heel dun zijn. Het moet een slappe crème worden. Anders kun je ze niet goed opspuiten”, aldus de van Doornmalen.



Proeven

Zijn klanten mogen allemaal even proeven. “Oh, heerlijk,” verzucht een mevrouw uit Haarlem. “Leuk dit hoor, ik herkende hem meteen. Of jurylid Robert van Bekhoven deze sprits zou goedkeuren, dat weet ik eigenlijk niet. Die is wel heel kritisch”.



Toch was het niet per se Riks grote droom om in de Heel Holland Bakt-tent te mogen staan. "Ik vind het vooral heel leuk om eens op te televisie te komen." En het effect daarvan merkt Rik al na een aflevering. "Ja, ik word herkend op straat. Heel leuk!"