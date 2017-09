Kringloop Tilburg verrast Ajax-fan Mat (63) met krat vol Ajax-spullen

TILBURG - Wat moet je als Kringloop Tilburg met allerlei Ajax-attributen? Daar zit een gemiddelde aanhanger van de tricolores, Willem II, absoluut niet op te wachten. Bosschenaar Mat van den Broek (63) weet wel raad met deze spullen.

Mat van den Broek (63), die tegenwoordig in Boxtel woont, zit vanwege een lichamelijk handicap in een rolstoel. Dit jaar is hij vijftig jaar supporter van de club uit de hoofdstad. “Ik een Ajax-fan? Dat is nog zachtjes uitgedrukt. Ik ga regelmatig naar wedstrijden en ik volg ik de wedstrijden Ajax op tv.”



In de fysiotherapiepraktijk van Jan Verhoeven in Den Bosch waar Mat twee keer per week komt, ontstond het plan om de Ajax-supporter Mat te verrassen. Een van de patiënten wist van de Tilburgse krat met Ajax-spullen. Via via werd contact gelegd met de Kringloop Tilburg.



Verguld

Donderdag werd de krat aangeboden. Van mini-shirt tot passende trui. Van washandje tot badjas. Van spaarpot tot nachtlampje. “Ik ben er heel blij mee. Ik heb door de jaren heen al veel spullen verzameld, maar dit kan er nog wel bij”, zegt Van den Broek die zichtbaar verguld is met de spontane gift.



Jan Verhoeven, een Feyenoord-aanhanger, lachend: “In de krat zitten meer Ajax-spullen, dan Ajax punten gaat halen.”