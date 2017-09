Politie zoekt masturberende man in Tilburg

TILBURG - De politie is op zoek naar een man die woensdag en donderdag in het openbaar aan het masturberen was in de omgeving van het Reeshofbos en de Reeshofdijk in Tilburg.

Enkele mensen zagen de man in actie en belden met de politie. Agenten zochten in de omgeving nog naar de man, maar hebben hem niet gevonden.



Inmiddels verspreidde de politie een signalement van de man en is nog op zoek naar getuigen. Het gaat om een man tussen de 20 en 25 jaar. Hij heeft donker haar en droeg een legergroene jas. De man reed op een sportieve herenfiets.