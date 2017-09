Tilburg in duizenden foto's: Frans van Aarle schenkt zijn negatieven aan Regionaal Archief

TILBURG - De medewerkers van het Regionaal Archief in Tilburg draaien overuren de komende weken. Fotograaf Frans van Aarle heeft het tweede deel van de negatieven van zijn fotozaak gedoneerd. In totaal zijn het er meer dan 10.000.

"Die moeten nu allemaal schoongemaakt en gecontroleerd worden", vertelt Jojanneke van Zandwijk van het Regionaal Archief Tilburg. Wat er daarna mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. "We weten nog niet of allemaal online komt, dat moeten we gaan uitzoeken. Vast staat wel dat alles voorgoed bewaard wordt", aldus van Zandwijk.



Frans van Aarle

Frans van Aarle is de gulle gever van de negatieven. "We vinden het erg belangrijk dat de geschiedenis van de stad goed bewaard blijft en is geen betere plaats dan het Regionaal Archief."



De fotozaak van Van Aarle is een familiebedrijf. In 1946 richtte zijn opa de zaak op, daarna nam zijn vader het over. Tussen de negatieven zitten ook foto's van zijn vader. "Kenmerkend voor hem was dat hij altijd in pak aan het fotograferen was. Zelfs als het 30 graden was", vertelt Van Aarle.



De foto waar Van Aarle zelf het meest trots op is, is een portret van de spelers die de Champions League speelden in 1999. "In het team zaten bekende namen als Co Adriaanse en Martin van Geel. Wij zijn Tilburgers in hart en nieren, daarom heeft deze foto een speciaal plekje gekregen in de winkel."



Digitalisering

In totaal heeft Van Aarle duizenden foto's en negatieven aan het archief geschonken om te bewaren. Hij vindt het zonde dat alles tegenwoordig digitaal is. "Er gaan veel foto's verloren als ze op je telefoon staan. Je moet er niet aan denken dat je er na tien jaar achterkomt dat de foto's van je kinderen of vakantie verloren zijn. Dat is zonde."



Maar hij merkt dat de vraag naar ouderwetse fotorolletjes weer groeit. "Ik vind het heel leuk om te zien dat de jeugd analoge fotografie weer ontdekt heeft. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel rolletjes we verkopen en ontwikkelen."