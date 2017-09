Pas op voor zieke cavia's, want ze kunnen je een longontsteking bezorgen

UDEN - Heb je een zieke cavia? Pas dan op, want de kans bestaat dat de cavia een bacterie bij zich draagt die longontsteking bij mensen kan veroorzaken. Dat blijkt uit een onderzoek van internist Bart Ramakers van het Bernhoven-ziekenhuis in Uden.

De onderzoekers toonden aan dat drie patiënten die contact hadden met zieke cavia’s, zelf een longontsteking kregen. De boosdoener is de cavia-bacterie, die lijkt op de bacterie die bij mensen de papegaaienziekte kan veroorzaken.



Waar kwam die longontsteking vandaan?

Ramakers kwam zelf op het idee voor het onderzoek. "Ik kreeg in 2014 een jonge vrouw op de intensive care", vertelt Ramakers. "Ze had longontsteking, maar ik kon niet achterhalen waardoor die veroorzaakt was. Toen vertelde ze dat ze thuis heel veel cavia’s had, waarvan een aantal ziek waren." De vrouw bleek inderdaad een bacterie bij zich te dragen, die de zieke cavia’s ook hadden.



Ramakers werkte bij het onderzoek samen met een groep artsen, onder wie een dierenarts en verschillende microbiologen. Ze vonden nog twee patiënten, die een longontsteking opliepen na contact met zieke cavia’s. Maar de kans bestaat dat er nog veel meer gevallen zijn waarbij een cavia de boosdoener is.



"De bacterie reageert goed op de klassieke behandeling voor longontsteking. Dus de kans is groot dat artsen in veel gevallen niet in de gaten hebben dat de ontsteking door de cavia-bacterie wordt veroorzaakt."



Wat moet je doen?

Wat moet je nou doen als je een zieke cavia hebt? "Als je cavia een oogontsteking heeft of moet niezen, meld dat dan bij een dierenarts, zeker als het al wat langer speelt. En word je vervolgens zelf ziek, meld dan aan een arts dat je een cavia hebt."



Als het aan Ramakers ligt aan ook artsen meer rekening houden met de cavia-bacterie. "We zijn al gewend om te vragen of iemand papegaaien heeft, omdat die de papegaaienziekte kunnen veroorzaken. Maar tot voor kort heb ik nooit aan iemand gevraagd: heb je cavia’s?"



Ook bij andere dieren?

De bewuste cavia-bacterie is behalve bij cavia’s gevonden bij honden, konijnen en paarden. Onduidelijk is nog of ook die dieren de bacterie kunnen overdragen op mensen. "Dat hebben we niet kunnen aantonen."