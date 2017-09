Hans helpt stiefzoon via Whatsapp door verwoestende storm Irma heen: indrukwekkend verslag

SINT MAARTEN - Wat doe je als je stiefzoon van 21 jaar middenin een orkaan zit? Het liefst haal je je zoon weg van die verschrikkelijke Irma, maar je kunt niets. Hans uit Tilburg deed wat hij kon, en sprak Kevin de woorden toe die hij zo hard nodig had.

Bekijk hier het indrukwekkende verslag tussen stiefvader Hans en Kevin. Hij vreest voor zijn leven als orkaan Irma over Sint Maarten raast.



'Het huis trilt'

Natuurlijk heeft Kevin zich voorbereid op een verwoestende orkaan. Hij ging niet in zijn appartement zitten, maar zocht onderdak in het stevige huis van vrienden. Maar de orkaan is heviger dan ooit.



Kevin zoekt met zijn vrienden een plekje in de badkamer op. De enige plek waar hij zich nog veilig waant.Niet alleen Kevin is bang, ook stiefvader Hans vindt het heftig. Hij probeert Kevin scherp te te houden.Als je de berichten van Kevin leest, is het een wonder dat er nog niemand gewond is geraakt. Gelukkig heeft Hans nog contact..

Het contact met Kevin is verloren. Wat het voor Hans angstig maakt. Na urenlange stilte krijgt Hans het beslissende telefoontje: 'we hebben het overleefd.'Kevin hoopt zo snel mogelijk naar huis te komen. Hij maakt het naar omstandigheden goed.