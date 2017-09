Phillip Cocu ziet zware wedstrijden voor PSV met vertrouwen tegemoet

EINDHOVEN - PSV begint zondag aan een zware reeks wedstrijden. De Eindhovenaren spelen uit tegen sc Heerenveen, daarna volgen duels met Feyenoord en FC Utrecht. Trainer Phillip Cocu kijkt ernaar uit, met een complete selectie.

Cocu hoopte op een extra linksback, die kwam niet. Toch is hij niet ontevreden over het slot van de transfermarkt en de selectie waarmee hij nu aan de slag is. "Door een samenloop van omstandigheden is het niet gelukt om de beoogde speler te helen, ook andere opties zijn niet gelukt. Gelukkig is het wel gelukt om iedereen binnenboord te houden.”



“We hebben Arias kunnen behouden, Luuk de Jong is gebleven en het is ook gelukt om Jürgen Locadia te houden”, somt Cocu op. “Dat is net zo belangrijk. In de selectie moet de balans tussen talenten en spelers met de nodige ervaring goed zijn. Locadia loopt al een paar jaar mee, Arias idem dito. Ik ben gelukkig dat die gebleven zijn.”



'Stabiel en constant presteren'

Na een paar relatief makkelijke wedstrijden komt er nu een zwaardere serie aan voor PSV. “Elke wedstrijd is anders. Tegen op papier mindere tegenstanders hebben we geen punten laten liggen”, geeft Cocu aan. Hij kijkt niet direct naar kleine of grote tegenstanders. “Je moet over een heel seizoen stabiel en constant presteren. Als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je de grootste kans dat je aan het einde van de rit kampioen bent.”



“Nu komen er een paar mooie wedstrijden, daar kun je naar uitkijken. Het zijn andere wedstrijden dan die we gespeeld hebben, maar elke tegenstander heeft kwaliteiten en minpunten. Het is aan ons om daar wat mee te doen”, aldus Cocu.



'Pittige wedstrijd'

Heerenveen is volgens Cocu een ploeg met veel voetballend vermogen. “Het is een pittige uitwedstrijd, niet meer dan dat. De afgelopen jaren waren we niet de mindere ploeg, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat.”



Sinds 2011 wist PSV niet meer te winnen op bezoek bij Heerenveen.