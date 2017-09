Volg hier de Brabantse club in de Jupiler League [LIVE TUSSENSTAND]

EINDHOVEN - In de vierde speelronde van de Jupiler League staat er een stadsderby op het programma. FC Eindhoven neemt het thuis op tegen Jong PSV. Ook FC Oss, Helmond Sport en FC Den Bosch komen in actie. RKC Waalwijk speelt maandag.

FC Eindhoven-Jong PSV 0-0

Jong PSV begint de stadsderby vrijdagavond met enkele spelers van het eerste elftal. Zo staat Eloy Room in het doel en begint Sam Lammers in de spits. De thuisploeg gaat op zoek naar de eerste zege van het seizoen, na drie wedstrijden staat de teller op twee punten.



FC Oss-FC Dordrecht 0-0

Na drie wedstrijden staat FC Oss in de top van de Jupiler League. De ploeg van trainer Klaas Wels heeft zeven punten. Na twee zeges speelde FC Oss vorige week met 3-3 gelijk tegen Telstar.



FC Den Bosch-NEC 0-0

In eigen huis ontvangt hekkensluiter FC Den Bosch titelkandidaat NEC. De thuisploeg staat laatste in de Jupiler League, in de eerste drie duels werd nog geen enkel punt gepakt. Degradant NEC staat op zeven punten.



Almere City-Helmond Sport 0-0

Almere City en Helmond Sport wachten allebei nog op de eerste zege. De ploeg van trainer Roy Hendriksen speelde twee keer gelijk en verloor een wedstrijd, tegenstander Almere City verloor twee keer en boekte een keer een gelijkspel. In Almere jagen beide ploegen op de eerste driepunter.