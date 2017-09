25 jaar Viktor & Rolf bekroond met eigen postzegels: 'Vooral niet al te serieus'

EINDHOVEN - Viktor Horsting uit Geldrop en Rolf Snoeren uit Dongen zijn al 25 jaar succesvol als Viktor & Rolf. Ze ontwierpen eigenzinnige mode voor de catwalks van de wereld, maar ook droogdoeken, servetten en een tafelkleed voor het TextielMuseum in Tilburg. En nu krijgen ze als kroon op hun werk hun eigen postzegels.

Op de tien postzegels staan schetsen die aan de basis stonden van verschillende collecties van de afgelopen jaren. Het gaat onder meer om ontwerpen van trouw- en avondjurken en schoenen.



De Brabantse ontwerpers geven nauwelijks interviews. Tegenover PostNL vertellen ze dat ze hun samenwerking zien als een pingpongspel. "We vinden zelf dat we steeds beter zijn gaan pingpongen."



Haast verveling

Ook de schetsen die ze maken gaan van de een naar de ander. "De beste ideeën ontstaan als je in een toestand van relatieve ontspanning, haast verveling verkeert. Als je niet te hard nadenkt."



Voor de postzegels kozen ze spontane, sprankelende en een beetje rommelige tekeningen. Het moest allemaal niet te serieus zijn: "Een postzegel is een serieus ding en dat wilden we een beetje ontkrachten."



Er verschijnt ook een jubileumboek over het werk van Viktor & Rolf. De postzegels zijn vanaf komende maandag verkrijgbaar.