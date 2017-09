FC Den Bosch opgelucht na ruime zege op titelkandidaat NEC: 'De ban is nu gebroken'

DEN BOSCH - De sfeer was voor de wedstrijd tussen FC Den Bosch en NEC bedrukt. De Bosschenaren pakten maar een puntje uit drie wedstrijden en een nederlaag tegen de titelkandidaat leek bijna ingecalculeerd. Maar Den Bosch won met maar liefst 3-0 van NEC. Dat was geflatteerd, zeker gezien het spelbeeld in de eerste helft, maar de sombere gezichten zijn weg. "De ban is nu gebroken."

Met de zege op NEC lijkt het zelfvertrouwen bij FC Den Bosch weer terug. Zeker bij spits Dennis Kaars, die na vier Jupiler League-wedstrijden eindelijk zijn eerste goal kon maken. Hij scoorde al na twintig minuten na een grote fout van NEC-doelman Smits, die de bal in de voeten van Kaars schoot.



"Ik wist dat NEC alles voetballend wilde oplossen. Daarom liep ik ook op die keeper af, er was iets te halen", aldus Kaars, die het daarna knap afrondde. "Toen ik die bal kreeg, dacht ik: 'hij moet er overheen'."



'Vandaag viel het kwartje wel de goede kant op'

Tegen NEC ontbrak het FC Den Bosch niet aan geluk. De Nijmegenaren misten in de eerste helft drie grote kansen. "Het had ook 2-2 kunnen staan na 45 minuten voetbal. Maar vandaag hadden we eindelijk het kwartje dat de goede kant opviel", zei trainer Wil Boessen na afloop.



"Ik heb de afgelopen weken niet gewanhoopt. De kwaliteit is er, net als de wil. Ik moest mijn spelers de afgelopen week zelfs af en toe afremmen. Vandaag kwam het er eindelijk uit. Dit hadden we even nodig", zei de opgeluchte oefenmeester.



'Nu zijn we los'

Met zijn eerste doelpunt in de Jupiler league hoopt Kaars dat het hek nu van de dam is. "Ik heb eindelijk gescoord en het team wint voor de eerste keer. Nu ga ik los, niet alleen ik, maar het hele team."



Ook Boessen denkt dat de wedstrijd tegen NEC de ommekeer is. "Nu is de ban gebroken. We zijn nu eindelijk van die akelige laatste plaats af. Het is lekker om nu in de middenmoot te staan." Boessen denkt dat de zege op NEC de nodige rust geeft in de ploeg. "Voetballen kunnen we wel, maar na de magere resultaten van de afgelopen week, komt er wat onrust in de ploeg Er moest controle in de ploeg komen, en die komt alleen als je wint."