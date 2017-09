Auto slipt en botst tegen vrachtwagen

DEN BOSCH - Een automobiliste is vrijdagavond in de Kruisstraat in Den Bosch in een slip geraakt en tegen een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde rond middernacht.

De vrouw raakte daarbij gewond en is in een ambulance aan haar verwondingen behandeld. Het is niet bekend of de vrouw ook naar het ziekenhuis is gebracht.



Volgens een omstander zou het gaan om een jonge bestuurster van ongeveer 18 jaar.