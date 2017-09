Scooterrijder ramt spoorboom en valt op rails voor aanstormende trein

HELMOND - In Helmond is een scooterrijder dwars door een spoorboom gereden. De man wist op tijd weg te komen voor de aanstormende trein. De slagboom is afgebroken.

Op camerabeelden van de website railcam.nl is te zien dat de man op de Hoofdstraat op de slagboom afrijdt, ertegenaan duwt en doorrijdt, waarbij de slagboom afbreekt. Dit gebeurde op de spoorwegovergang vlakbij station Helmond ’t Hout in de Helmondse wijk Mierlo-Hout.



Aanstormende trein

Midden tussen de rails valt de man van zijn scooter. Hij weet echter nog op tijd op te staan voor de aanstormde trein de overweg bereikt. Vervolgens rijdt de man verder de Mierloseweg op.