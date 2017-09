Jongen geschopt en geslagen door grote groep jongens in Breda [video]

BREDA - Een jongen is vrijdagmiddag flink te grazen genomen door een grote groep jongens. De vechtpartij in de wijk Hoge Vught in Breda werd gefilmd door vele omstanders. Een kennis van het slachtoffer plaatste het filmpje op Facebook. Hij is op zoek naar daders.

'Lekker Nordin, lekker Nordin, lekker Nordin!' Nordin wordt flink aangemoedigd door zijn vrienden om door te slaan. Ondertussen wordt het slachtoffer nog door vijf andere jongens geslagen en geschopt. Als hij op de grond valt, wordt er niet gestopt, maar gaat het door.



Dan komt er een andere jongen die ervoor zorgt dat het slachtoffer enigszins tot rust kan komen. Er wordt nog wat heen en weer geroepen, andere jongens geven nog een trap na.



'Scan zijn hoofd'

Op het filmpje is goed te zien hoe het slachtoffer is toegetakeld. De maker van het filmpje zegt nog: 'wow, check zijn hoofd! Wow, dik. Scan zijn hoofd.' Daarna valt de groep uit elkaar en komt er een oudere man in beeld. Die roept dat er gestopt moet worden.



De filmer zoekt Nordin na de vechtpartij nog even op en complimenteert zijn vriend. 'Je gaf hem vuisten maat', klinkt het bewonderend.



De deler van het filmpje roept op geen namen te noemen op Facebook, maar te melden in een persoonlijk bericht. Volgens de deler gaat de politie er mee aan de slag.