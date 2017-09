Man vast voor reeks inbraken autowasboxen

OISTERWIJK - Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden in verband met de reeks inbraken in autowasboxen in Oisterwijk, Udenhout, Berkel-Enschot en Helvoirt.

De afgelopen weken was het veertien keer raak in Oisterwijk, vier keer in Udenhout, twee keer in Berkel-Enschot en eenmaal in Helvoirt.



De garage- en wasboxhouders in Midden-Brabant werden moedeloos van de voortdurende vernielingen. "Er zitten geen honderden euro's in!", verzuchtte onder andere Hans 't Sas na de zoveelste inbraak. "Kom naar mij toe en je kríjgt vijf of tien euro. Maar blijf van mijn spullen af, want de schade is groter dan het bedrag dat in die kastjes zit. "



Camerabeelden

Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden kwamen de rechercheurs achter de identiteit van deze verdachte. De man wordt er in ieder geval verdacht minimaal vijf van de 21 inbraken. Onderzocht wordt of hij de andere inbraken ook heeft gepleegd.