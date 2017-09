Bubbelen in een giertank: 'Als je bedenkt wat erin heeft gezeten, is het misschien niet zo fris'

GILZE - Je moet er maar op komen: een oude giertank ombouwen tot jacuzzi. De mannen van het 'Leger des Pils' uit Gilze wilden op een ludieke manier een bandavond aankondigen. En dat is gelukt. Hun opvallende bubbelbad, in een weiland langs de N260 tussen Gilze en Alphen, trekt veel bekijks. Auto's rijden toeterend langs.

Na vier weken hard werken, genieten de mannen met een biertje in de hand van hun zelfgemaakte jacuzzi. Dat ze liggen op te warmen in een tank waarmee een boer duizenden liters mest over het land heeft gespoten, maakt ze weinig uit.



"Als je bedenkt wat erin heeft gezeten, is het misschien inderdaad niet zo fris. Maar hij is goed schoongemaakt en er zit een goede zwembadcoating in, dus hij is mooi schoon", aldus Bas Jansen (22).



Spetteren en badderen

Het badwater is een graad of vijfentwintig, maar het ziet er niet heel fris uit. Er drijven tientallen grassprietjes in. "Hij heeft hier twee, drie dagen gestaan en die bomen geven nogal af met die regen. Maar als we vandaag een beetje spetteren en badderen, dan gaat dat gras er wel uit hoor", lacht Remco Govers.



Remco is zelfs zo overtuigd van het eindresultaat, dat hij zijn vriendin ook durft uit te nodigen in de jacuzzi. "Ik heb hem zelf schoongespoten en ik heb er zelf de coating in gemaakt, dus ik vertrouw het helemaal."



Bierfles

"We moesten een giertank versieren voor een feestje hier in de buurt. Toen hebben we deze giertank gekocht om er een staande bierfles van te maken. Maar als we er een bierfles van zouden maken, dan wordt het nooit iets anders meer", legt Bas uit. "Dus toen hebben we er uiteindelijk een hottub van gemaakt en dat is goed uitgepakt."





Het doel van de gier-hottub is reclame maken voor een reünie van coverband de Antieke Pruiken op 7 oktober in Gilze.