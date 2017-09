Man vernielt spullen in huis ex

ROOSENDAAL - Een 38-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdagmiddag aangehouden omdat hij spullen in het huis van zijn ex-vriendin aan de Abel Tasmanstraat in Roosendaal had vernield.

De man was na het vernielen van de spullen het huis uitgelopen en in zijn auto gaan zitten. Daar arresteerden gewaarschuwde agenten hem.



Aangifte

Zijn ex heeft aangifte gedaan. De man is vastgezet en zit nog vast.