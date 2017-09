Snorder wil meer geld en bedreigt klanten met wapen

BREDA - Een illegale taxichauffeur is vrijdagnacht aangehouden in de Adriaan van Bergenstraat in Breda. De zogeheten snorder zou twee klanten hebben bedreigd met een wapen en meer geld dan het afgesproken taxibedrag hebben geëist.

Beide mannen werden rond vier uur op de Hoge Brug in het centrum van Breda aangesproken door de snorder voor een ritje naar huis. Tijdens de rit eiste de snorder meer geld. Maar de twee klanten gingen daarmee niet akkoord. In de Stationsstraat in Etten-Leur zijn beide mannen uitgestapt en schakelden ze direct de politie in.



De illegale taxichauffeur is kort daarna in Breda aangehouden. Hij zit nog vast voor onderzoek.