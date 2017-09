Leuk cadeau voor een bruiloft: heel de tuin vol met bierflesjes

TILBURG - Bruidegom Peter vroeg om geld. Veel geld aan de foto's te zien. Heel zijn tuin en huis lag woensdag vol met lege bierflesjes en bierkratten. Dat zal wel even duren voordat alles is opgeruimd en het statiegeld geïnd.

Je zal maar thuiskomen na je bruiloft en dan dit cadeau nog in ontvangst moeten nemen. Zou het bruidspaar hebben staan balen of niet? Het houdt ze in ieder geval bezig.



Hulp

De Bavaria Bierkoerier Tilburg hielp mee aan het speciale cadeau. Dankzij deze hulp werd heel de tuin en het huis vol gelegd met de flesjes met een bekend blauw etiket. De koerier maakte er foto's van en zette ze op Facebook. Binnen korte tijd stonden er meer dan honderd reacties onder.



Helemaal nieuw is deze actie voor veel reageerders niet. Sommigen zeggen namelijk dat Peter er nog goed vanaf komt met dit aantal flesjes. Het kan dus blijkbaar nog erger.