'Ik dacht: ik ga hem pakken', autowasserette-inbreker loopt tegen lamp tijdens tanken

OISTERWIJK - Dieven brachten verschillende Carwash-exploitanten in Midden-Brabant de afgelopen weken tot wanhoop. Ze braken de automaten open en gingen er vandoor met een paar euro. Maar de schade liep in de honderden euro's. Deze week werd een verdachte aangehouden. Met dank aan een van de getrofen Carwash-exploitanten, Nicky Kameier uit Oisterwijk.

"Maandag stond de nu aangehouden verdachte bij ons in Tilburg te tanken, bij de Texaco", vertelt Kameier. "Ik heb meteen de politie gebeld. Er ging wel het een en ander door me heen. Ik dacht: ik ga hem tegen zijn oor slaan. Ik ga hem pakken. Dat zeg ik je heel eerlijk. Ik wou een stevig gesprek met hem aangaan."



Biezen pakken

Maar de politie adviseerde hem dit niet te doen. "Want als 'ie je door heeft, is de kans groot dat hij zijn biezen pakt en wegrijdt."



Vervolgens hebben agenten de verdachte - een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats - aangehouden. Hij wordt verdacht van zeker vijf van de 21 inbraken bij wasboxautomaten in Oisterwijk, Udenhout, Berkel-Enschot en Helvoirt.



Opgelucht

Maar opgelucht is Kameier nog niet. "Want de dieven waren met zijn tweeën. Er zit er nu maar eentje vast. Twee hebben er ingebroken, dat staat duidelijk op bewakingsbeeld. Dus moeten er twee achter slot en grendel."