Boekel staat achter 'onze' Leontien van Moorsel: 'Dopingbeschuldingen zijn indianenverhalen'

In Boekel geloven ze niets van het doping verhaal in de Volkskrant (Foto: René van Hoof)

BOEKEL - In het hartje van Boekel zit Leontien van Moorsel nog fier op haar standbeeld met het onderschrift: Beste wielrenster alle tijden. De Boekelse kwam zaterdag in het nieuws vanwege vermeend dopinggebruik. Een oud-wielerarts klapt in de Volkskrant uit de school en zegt dat Leontien het verboden dopingmiddel epo gebruikte. Dat zou zijn gebeurd in aanloop naar de Olympische Spelen in Sydney in 2000.

Indianenverhalen, zegt een man die met zijn kleinkinderen door Boekel loopt: "Het is een hardwerkende sportvrouw. Die arts is zeker jaloers op haar prestaties."



Uit een rondgang door het dorp blijkt dat Boekel 'onze' Leontien niet laat vallen. Het verhaal in de Volkskrant dat de trots van Boekel doping zou hebben gebruikt wordt afgedaan als onzin.





In Boekel vinden ze dat er eerst maar eens bewijzen moeten komen dat Leontien doping zou hebben gebruikt. Ook al woont de oud-wielrenster al lang niet meer in het Brabantse dorp, ze is er onverminderd populair.Trots wijzen de mensen naar het standbeeld van 'de allerbeste wielrenster ooit', als haar naam valt. In Boekel valt Leontien voorlopig nog niet van haar voetstuk: "Handen af van onze Leontien", zegt een vrouw als ze het artikel in de krant ziet: "Leontien gebruikte geen doping", punt uit!"