Bruid moet vlak voor het jawoord eerst met spoed naar de tandarts

UDENHOUT - Je trouwdag: het is de mooiste dag van je leven. Maanden van voorbereiding gaan er aan vooraf en dan is dé dag eindelijk aangebroken. Je jurk zit goed, je bruidsboeket is opgehaald, je bent er klaar voor. Met de lunch eet je nog een broodje en dan ineens zegt je voortand krak. Het overkwam Denise.

"Toen moesten we ineens met spoed op zoek naar een tandarts", vertelt Pim Bollen, trotse vader van de bruid. "Als zoiets gebeurt op je trouwdag is dat natuurlijk drama. Je zag het ook echt heel goed. Als ze lachte zag je het gelijk."



Zo vlak voor het jawoord moest de bruid dus eerst even haar mond openen in de tandartsstoel. Tandarts Reijnen uit Tilburg repareerde de voortand en zorgde er zo voor dat de bruid weer mooi lachend op de foto kan.



Nadat de behandeling klaar was, moest Denise snel richting het gemeentehuis in Udenhout. "We kregen ook nog een leuk trouwcadeau van de tandarts. We hoefden namelijk niets te betalen. Mooi hé?", zegt Pim Bollen.