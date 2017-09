Doelpuntenmaker in 1950 en nu nog altijd het clublied zingen: 'Hoezee, voor Willem II'

TILBURG - In 1950 maakte Frans Huijsmans een doelpunt in de vriendschappelijke wedstrijd van Willem II tegen Anderlecht. Nu is hij 89, maar hij zingt het clublied nog altijd uit volle borst mee.

Pim Delmee, account manager bij Willem II, kreeg vrijdag een filmpje van Huijsmans toegestuurd, op de video zingt de voormalig voetballer het clublied van de Tricolores. "Huijsmans, die helaas dementerend is, zingt het clublied uit volle borst mee. Geweldig hoe Frans het clublied zingt."



'Willem II, Willem II, met je beroemde kleuren. Stoere vent, welbekend. Jij staat voor ied're bal. 't Hoofd steeds koel, voor het doel, dan kan je niets gebeuren", zingt Huijsmans.



In 1950 speelde hij met Willem II, toen uitkomend in de Eerste Klasse Zuid II, vriendschappelijk tegen Anderlecht. De Belgische kampioen won met 3-1, Huijsmans maakte het enige Tilburgse doelpunt.