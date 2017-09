'We noemen het een crematorium': Varkens op allerlei manieren bereid tijdens het EK BBQ

DONGEN - Barbecueën, voor de een even een hamburger of een worstje op de grill leggen. Voor de ander is het een serieuze zaak. Zo serieus dat er zelfs een Europees Kampioenschap wordt gehouden. En dat is dit weekend in Dongen.

Aan het Europees Kampioenschap doen vijf teams mee. verrassend genoeg allemaal uit Nederland. "Dit is het eerste jaar dat we het organiseren", zegt Gert-Jan Slot van de organisatie. "We hopen dat het de komende jaren zal groeien."

Maar waarom toch een EK BBQ met een heel varken? “Het is leuk om teams bezig te zien met een heel varken. Om dat op een leuke manier te bereiden en op een mooie manier te presenteren”, zegt Slot. “En het dan te jureren op de smaak en sappigheid van het vlees.”



Low en Slow

Één van de deelnemende teams komt uit Dongen. En hun varkentje wordt op een wel hele bijzondere wijze bereid. In een stenen oven, die ze zelf 'een crematorium' noemen. "Het varken moet twaalf uur garen om mooi op smaak te komen, low en slow. Met heel veel kruiden, en we lakken het", zegt Erwin de Vos.



Het team hoopt dat het varken beter smaakt dan de varkens van de andere teams. "Wij hebben er heel veel liefde, tijd en kruidenmelanges in gestopt. Dus ik weet zeker dat dat goed komt", zegt De Vos.

Kool en paprika

Niet alleen de smaak is belangrijk, ook de presentatie doet er toe. Het varken wordt daarom uit het crematorium gehaald en mooi versierd. Met kroppen kool en uit paprika gesneden bloemen. Want de jury let overal op.

Wie nou graag zo’n gecremeerd stukje varkensvlees wil proeven kan morgen nog terecht in Dongen. Dan kunnen de bbq’ers ook punten verdienen voor het Wereld Kampioenschap.