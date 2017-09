Duels tussen FC Oss en FC Den Bosch weer met fans: 'Lijkt te gaan lukken'

OSS - Bij koploper FC Oss leven de spelers momenteel van week tot week, binnen de club kijkt men ook naar de langere termijn. Op 20 oktober staat FC Oss-FC Den Bosch op het programma, mogelijk voor het eerst in jaren met supporters van beide ploegen.

Naast de wedstrijd in Oss is het ook de bedoeling dat bij het duel in Den Bosch, later in het seizoen, uitsupporters aanwezig zijn. Dat is drie jaar geleden.



In het seizoen 2014-2015 werd de wedstrijd in Den Bosch twee keer stilgelegd vanwege rellen, het liep rondom en tijdens de wedstrijd uit de hand. De clubs spraken af dat er drie jaar lang geen uitsupporters naar de wedstrijd mochten komen. "We gaan er nu vanuit dat er wel weer supporters bij zijn", zegt Bart van Grinsven, perschef van FC Oss.



'Voor het volk'

De ongeregeldheden hadden drie jaar geleden grote gevolgen. Naast de door de club genomen maatregel kreeg Den Bosch een boete van 10.000 euro, stonden in totaal 54 supporters van beide verenigingen voor de rechter en kregen 86 supporters een stadionverbod.



Nu is het tijd om vooruit te kijken. Wedstrijden met supporters van beide ploegen is het doel. "Dat lijkt te gaan lukken. We zijn als clubs in gesprek met elkaar, beide gemeenten en de politie. Er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden aan. Maar we willen het graag. Je doet het voor het volk, die horen bij voetbal aanwezig te zijn."



Prestaties spelen geen rol

FC Oss doet het momenteel erg goed in de Jupiler League, de ploeg staat eerste. Het duel met FC Den Bosch speelt voor FC Oss echter geen rol in de eerste periodetitel. Als dat wel was geweest had het niet meegespeeld in de beslissing rondom uitsupporters. "Nee, we kijken niet naar prestaties."



"Het is een lang proces, we zijn een aantal maanden geleden gestart met de gesprekken. We hadden toen niet kunnen bedenken dat we nu bovenaan zouden staan", sluit Van Grinsven lachend af.