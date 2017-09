Minder publiek bij de 32ste editie van Outdoor Brabant in Breda

BREDA - Het was zaterdag niet alleen de regen die zorgde voor minder bezoekers aan Outdoor Brabant. Ook is het paardensportevenement in Breda zonder dresssuur en WK minder groot opgezet dan andere jaren. Toch is de organisatie dik tevreden over het verloop tot nu toe. Outdoor Breda in een kleiner jasje blijft volgens de organisatie aantrekkelijk voor het publiek.

Een fikse regebui dreigde zaterdag even spelbreker te worden. Zelfs de paraplu's en poncho's konden geen bescherming meer bieden aan het overvloedige hemelwater. Het publiek zocht daarom massaal zijjn toevlucht zocht in de tent. "Het hoort er bij een openlucht evement gewoon bij. Ik laat me er iet door uit het veld slaan", aldus een doorweekte toeschouwer.



Door de regen raakte de bodem van de springpiste verzadigd waardoor de wedstrijden voor de pony's moesten worden afgelast. De marathon van de vierspannen gingen wel door. "Daar zijn we voor gekomen. Schitterend om het samenspel tussen de menners en paarden te zien", zegt een bezoekster.



Ook zondag is er nog Outdoor Brabant met menwedstrijden in de ochtend en springwedstrijden in de middag.