Pakt hekkensluiter Willem II voor het eerst punten dit seizoen? [LIVE]

Etien Velikonja speelt vanavond in de basis (foto: Nick van Hees)

TILBURG - Hekkensluiter Willem II neemt het vanavond in eigen huis op tegen ADO Den Haag. De Tilburgers staan na drie competierondes nog altijd op nul punten. Tussenstand: 0-0.

Willem II dringt aan, maar laat de kansen liggen. Velikonja komt alleen voor doel, maar vergeet het af te maken.







Het is voor de Tilburgers belangrijk om vanavond hun slag te slaan. ADO Den Haag is een directe concurrent en staat één plekje hoger op de zeventiende plek. Maar ook zij hebben nog een punten gepakt.



Opstelling

In de opstelling zijn er veel wijzigingen. Etien Velikonja en Jop van der Linden, die nieuwe aanwinsten van Willem II, maken hun debuut. Dat gaat tenkoste van Ismail Azzaoui, Dan Crowley en Freek Heerkens.