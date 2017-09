Steven Kruijswijk kan weer mee met favorieten: 'Laten zien dat ik dit niveau waardig ben'

ALTO DE L'ANGLIRU - Steven Kruijswijk eindigde zaterdag als zevende in de voorlaatste etappe in de Vuelta. Door zijn knappe prestatie op de beklimming van de Angliru klom hij in het algemeen klassement één plek, hij staat nu negende.

Kruijswijk had een slechte eerste week, maar herstelde zich daarna. "Ik voelde me de laatste week van de Vuelta goed", zegt Kruijswijk op de website van zijn ploeg LottoNL-Jumbo. "Ik wilde vandaag deel uitmaken van de etappe en eventueel voor de winst gaan. Op het eind kwam ik daarvoor net tekort."



Voor Kruijswijk is het een bevestiging dat hij mee kan met de favorieten. "Dat is wat ik voor ogen had toen ik aan de Vuelta begon. Ik heb laten zien dat ik dit niveau waardig ben en ga daardoor met een goed gevoel naar Madrid. Door de sterke tweede helft heb ik mijn vertrouwen gehouden. Bovendien biedt het perspectief voor de toekomst."



'Stevig in top tien'

Zondag wacht de laatste etappe, in Madrid eindigt de Vuelta. Ploegleider Addy Engels verwacht dat Kruijswijk na die rit tevreden zal zijn. "Hij heeft zich goed laten zien in de derde week en staat uiteindelijk stevig in de top tien."



Alberto Contador won de etappe. De Spanjaard gaf zo extra glans aan zijn laatste grote ronde als wielrenner.