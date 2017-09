80 van de Langstraat van start: 'De eerste keer liep het bloed uit mijn schoenen'

WAALWIJK - Zaterdagavond zijn er in Waalwijk weer ruim 2500 lopers van start gegaan in de 80 van de Langstraat, de jaarlijkse Kennedymars. Voor Thomas van Os (60) is het de vijftiende keer dat hij meedoet. Voor de negende keer doet hij dat met nummer één op zijn borst. Trots: "Normaal is dat startnummer voor de burgemeester, maar ik heb weer het meeste geld opgehaald voor het goede doel."

Van Os heeft naar eigen zeggen het loopvirus te pakken: "Het is verslavend, een beetje grensverleggen." En hij heeft een belangrijke afspraak met zichzelf gemaakt: "één keer per jaar geef ik mezelf aan het goede doel." Het wandelkanon haalde dit jaar naar eigen zeggen met behulp van sponsoren 1.000 euro op. "En daar komt aan het einde nog een bonus bij, maar dat is nog een verrassing."



Voorbereiding

Zoals met alles in het leven is een goede voorbereiding belangrijk als je 80 kilometer gaat lopen. Van Os: "Ik smeer uienzalf op mijn bilnaad, anders gaat dat echt heel erg schuren. Dat wil je niet." Ook behandelt hij zijn voeten lang vantevoren uitvoerig met Kampfer Spiritus. "De eerste keer dat ik meedeed had ik dat niet gedaan, toen liep het bloed gewoon uit mijn schoenen van de blaren."



De belangrijkste truc als je eenmaal bezig bent is volgens van Os om te blijven bewegen: "Als je ergens lekker warm even pauze neemt, dan kom je daarna bijna niet meer verder. Je ziet heel veel mensen die dan gewoon van de stoel afvallen en moeten stoppen."



Voor het goede doel

De 80 van de Langstraat wordt sinds 1981 jaarlijks georganiseerd. De opbrengsten gaan naar een goed doel. Dit jaar is dat Inloophuis Toon in Waalwijk, een ontmoetingsplek voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben. Het parcour slingert onder andere door Vlijmen, Dongen en Waspik.



De eerste lopers zijn zaterdagavond om 20:00 vertrokken. Van Os hoopt zondagmiddag rond één uur aan te komen.